Власти Болгарии запретили въезд этим туристам

Власти Болгарии запретили въезд в страну туристам, имеющим многократные шенгенские визы, соответствующее решение Совета министров страны опубликовало издание "Държавен вестник", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, теперь обладатели мультивиз смогут въехать в Болгарию только при условии посещения ими до этого еще одной страны из Шенгенской зоны.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но ее власти разрешают въезд по этому типу виз.

В посольстве Болгарии в Великобритании также сообщили, что с 21 апреля обладатели двукратной или многократной шенгенской визы имеют право на въезд в Болгарию, только если двукратная или многократная шенгенская виза использовалась хотя бы один раз в странах Шенгенского соглашения. Обладатели шенгенских виз могут находиться в стране в течение срока действия их шенгенских виз и разрешенной продолжительности пребывания, но не более трех месяцев.