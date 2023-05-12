https://news.day.az/tourism/1563894.html Самолет AZAL, выполнявший рейс по маршруту Нахчыван-Баку, по техническим причинам вернулся обратно
Самолет AZAL, выполнявший рейс по маршруту Нахчыван-Баку, по техническим причинам вернулся обратно
Капитан воздушного судна AZAL, выполнявшего рейс J2-256 по маршруту Нахчыван-Баку, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Самолет приземлился в Международном аэропорту в Нахчыване в 20:20.
Во время задержки рейса пассажиры будут обеспечены всем необходимым, согласно правилам авиакомпании.
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