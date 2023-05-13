Тайский метеорологический департамент предупредил туристов об опасности

Не брать с собой смартфонов, не носить металлических аксессуаров и быть крайне осторожными на побережьях как минимум до понедельника призвал туристов Тайский метеорологический департамент, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Он предупредил о грозах, порывистых ветрах и проливных дождях - тропический шторм может принести грозы и порывистый ветер вплоть до понедельника (15 мая). И это может грозить туристам смертельной опасностью.

Туристов не только традиционно предупредили "держаться подальше от больших деревьев и незащищенных рекламных щитов". Но также их призвали избегать ношения металлических аксессуаров и использования смартфонов во время грозы.

Также туристов - особенно на юге страны и на Андаманском море - призвали быть крайне осторожными на побережье. Шторм и грозы могут вызвать подъем волн до 2 метров и даже выше. Туристическим судам и разнообразным морским "развлекаловкам" рекомендовано встать на якорь в порту. А самим туристам - следить за сигналами на пляжах и не нарушать правила безопасности.