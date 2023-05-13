Полиция Тайланда задержала туриста за прикосновение к рыбе

Ныряя с аквалангом у острова Пханган на юге Таиланда, венгерский турист дотронулся до рыбы-иглы и показал ролик на YouTube.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom, местная полиция сочла это нарушением закона и вызвала путешественника в участок, пишет издание The Thaiger.

Директор Центра сохранения морских ресурсов Таиланда Сураттхани Чонтичан Фоптаптим увидел в интернете видео под названием "Подводное плавание в раю, Ко Пханган", где ныряльщик трогает руками рыбу-иглу. Мужчина тут же отправился в полицию острова Пханган и подал на иностранца жалобу. В Таиланде прикосновение к декоративным рыбам или владение ими без разрешения является уголовным преступлением.

Полиция обвинила гражданина Венгрии Аттилу Отта в "ловле или хранении декоративной рыбы рода Trachyrhamphus без разрешения" и вызвала его в суд. Ранее в 2020 году мужчину уже обвиняли в прикосновении к охраняемым морским обитателям. Он был привлечен к ответственности полицией и депортирован из королевства за это преступление. Однако венгр подал апелляцию с просьбой вернуться в Таиланд, чтобы заботиться о своем пожилом родственнике, живущем на острове Пханган, и ему разрешили вернуться.

Аттилу Отт сообщил полиции, что видеоролик, о котором сейчас идет речь, был снят очень давно. В ответ ему поручили предоставить доказательства и свидетелей для подтверждения своих слов. Какое наказание ждет венгра за повторное нарушение в случае признания его виновным, пока неизвестно.

Заместитель генерального директора Департамента морских и прибрежных ресурсов Апичай Экванакул сказал: "Наш департамент хотел бы поблагодарить все соответствующие органы, включая Управление морских прибрежных ресурсов, полицию острова Пханган и иммиграционную полицию, за сотрудничество и оперативную работу по привлечению правонарушителей к ответственности. Всех, кто заметит подобное поведение, просим немедленно информировать официальных лиц по круглосуточной горячей линии 1362, чтобы мы могли своевременно принять меры".

"Аквалангисты, пожалуйста, соблюдайте правила ведомства: не трогать, только смотреть глазами. Не забирайте ничего, кроме фотографий и воспоминаний. Помогите подводной экосистеме в Таиланде остаться устойчивой навсегда", - обратился Апичай к туристам.