Названы самые загрязненные пляжи планеты

Ученые Южного Федерального университета установили, что самыми загрязненными пластиком пляжами являются побережья Атлантического и Индийского океанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Marine Science and Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели анализ имеющихся в литературе данных о пяти тяжелых металлах (кадмий, никель, ртуть, хром, цинк) и их связи с частицами пластика на пляжах морей и океанов. Каждый из этих металлов может загрязнять окружающую среду и при достижении определенных концентраций представляет опасность для здоровья человека.

В ходе исследования было обнаружено около 20 мест в мире, где высокие концентрации тяжелых металлов связаны с накоплением частиц пластика на пляжах. Большая часть этих мест находится на побережьях Атлантического и Индийского океанов.