Массовая отмена вылетов в московских аэропортах

В трех московских аэропортах 15 мая произошла отмена и задержка 19 рейсов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Так, в Домодедово отменены вылеты трех самолетов, восемь авиарейсов перенесены. Во Внуково задержаны шесть рейсов. В Шереметьево задерживаются вылеты двух воздушных судов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее полет пассажирского лайнера авиакомпании "Азимут" прервался из-за технической неисправности. Инцидент произошел с российским самолетом, вылетавшим из Москвы в Карши (Узбекистан). После получения разрешения на взлет пилот прекратил разбег и доложил о прерванном рейсе.