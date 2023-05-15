Бергамо и Бреша, ставшие совместно культурной столицей Италии-2023, стремятся представить культуру разносторонне, в итальянском понимании, как сплав уникального художественного наследия, событий, исторических и природных достопримечательностей и, конечно же, превосходной кухни.

По какой бы причине - на отдыхе или по работе, поскольку в Бергамо и Бреше сосредоточены многие промышленные предприятия, - вы ни оказались здесь или в соседнем Милане, этот год - самый подходящий для того, чтобы открыть для себя эти два прекрасных города.

Два ломбардских города находятся всего в 40 км друг от друга и в часе езды на машине от Милана. Но сюда также легко добраться на поезде из Рима и Милана, или на самолете, прилетев в аэропорт Бергамо - Орио-аль-Серио. Надеемся, что наши подсказки позволят вам взглянуть на эти города по-новому.

Что посмотреть в бреше: искусство, исотрия и здоровая жизнь

1. Красивейшие площади: Пьяцца Паоло VI и Пьяцца делла Лоджия

В Бреше много площадей и все они очень красивые! Начните прогулку с площади Паоло VI, также называемой площадью двух соборов ("Дуэ Дуоми"), поскольку здесь находятся соборы Санта Мария Ассунта и Дуомо Веккьо. Это подлинное сердце города, прекрасный образец средневековой архитектуры. Обойдите ее, чтобы полюбоваться выходящими на нее старинными зданиями, и загляните в оба собора - настоящие сокровищницы искусства. Затем отправляйтесь на Пьяцца делла Лоджия, а оттуда - на соседние площади Пьяцца Виттория (пл. Победы) и Пьяцца Меркато (Рыночную пл.).

2. Произведения искусства в церквях

В старом соборе, как еще называют круглый зимний собор Санта Мария Ассунта, обязательно посмотрите выполненный целиком из красного мрамора надгробный памятник Берардо Маджи, бывшему в XIII веке епископом Бреши, а также алтарные росписи Пьетро Мароне.

В церкви Сант Агата обратите внимание на росписи главного алтаря XVI века, шедевр Франческо Прата да Караваджо. В церкви Санти Надзарио-э-Чельсо приковывает к себе взгляд полиптих Тициана, а в церкви Святого Франциска не пропустите две часовни, украшенные великолепными фресками.

3. Бриксия - настоящий археологический парк в самом центре города

Вы можете оказаться здесь почти случайно, потому что этот археологический парк расположен в пределах исторического центра. Но учтите, что он является памятником ЮНЕСКО вместе с монастырским комплексом Сан Сальваторе - Санта Джулия, причем одним из наиболее хорошо сохранившихся во всей Италии.

Вы воочию увидите Бриксию - древнюю Брешу: руины древнего храма и римского театра, датируемые I веком до н.э., и сможете спокойно прогуляться среди них.

4. Музей Санта Джулия

Это особое место, куда стоит прийти несколько раз. Музей Санта Джулия, расположенный в монастырском комплексе времен лангобардов, поистине огромен, но очень разумно организован. Его залы - жилые помещения римской эпохи, базилика Сан Сальваторе, монашеские хоры, оратория Санта-Мария-ин-Соларио в романском стиле. Здесь, в оратории, сядьте на специально расставленные скамейки - ведь вы увидите Крест желаний, украшенный 212 драгоценными камнями, редкий шедевр церковного ювелирного дела.

Прогуляйтесь по монастырским дворикам и садам, наслаждаясь атмосферой спокойствия и старины.

5. Замок Бреши

Массивные бастионы, массивный портал, башня на вершине холма - все в стиле средневековой обороны. Вы как будто совершите путешествие назад в историю. Замок Бреши стоит посетить, даже если вы приехали в город ненадолго, но если вы здесь задержитесь на какое-то время, особенно по делам, он сможет стать идеальным местом для отдыха.

Прогуляйтесь по парку вокруг замка, или совершите утреннюю пробежку в его окрестностях - сочетание истории и природы оказывают регенерирующий эффект.

6. Выберите ресторанчик в любом из самых оживленных районов

Если вы ищете в Бреше место, где лучше перекусить, советуем выбрать один из баров в районе площади Арнальдо и бывшего Зернового рынка. Закажите пирло, типичный местный аперитив, отмеченный New York Times: его готовят из белого вина, кампари и газированной воды с долькой апельсина - здешняя версия Спритца. Его подают с оливками и тарелкой мясного ассорти.

Поужинать лучше всего в одной из таверн в районе Кармине и в качестве первого блюда заказать казончелли, а на второе - говядину в масле с полентой.

7. Примите участие в мероприятиях, проходящих в рамках года культуры

Среди множества мероприятий, запланированных в этом году, одно выделяется особо: грандиозная выставка "Чемпионы живописи в Бреше и Бергамо: Лотто, Романино, Моретто, Черути", открытая в картинной галерее Бреши в Палаццо Мартиненго до 11 июня. Также советуем ознакомиться с программой концертного сезона в Театро Гранде, в этом году особо примечательной.

Что посмотреть в беграмо: очарование старого города

1. На фуникулере к старинным городским стенам

Памятники искусства в окружении зелени: старый, или Верхний, "альта", Бергамо - идеальное место для однодневной поездки из Милана, поскольку сюда можно легко доехать на поезде за час. Вокзал расположен в Нижнем городе, откуда удобно подняться на фуникулере и заодно полюбоваться окружающими пейзажами.

Посмотрите на опоясывающие город древние стены, возведенные в XVI веке венецианцами и внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Можно побывать внутри них, а снаружи приятно прогуляться по садам, откуда на закате открывается захватывающий вид.

2. Пьяцца Веккья - Старая площадь

Поплутайте по переулкам Верхнего города, которые выведут вас на старую площадь, Пьяцца Веккья, построенную на месте древнеримского форума. Прогуляйтесь по пешеходной зоне и полюбуйтесь а дворец правосудия, Палаццо делла Раджоне, фонтан XVIII века и муниципальную башню Торре Чивика.

3. Величественные церкви

Собор, возвышающийся на одноименной площади, представляет собой величественный образец архитектуры барокко и посвящен святому Алессандро, покровителю города. Здесь вас ждут настоящие шедевры: 7 полотен перед главным престолом и центральная алтарная роспись XVII века.

Базилика Санта Мария Маджоре выделяется своим романским фасадом с воротами "красных львов", а внутри вы увидите череду фресок и скульптур, созданных мастерами Средневековья и эпохи Возрождения.

4. Природный парк деи-Колли

Верхний (старый ) Бергамо находится на территории природного заповедника Парко деи Колли, простирающегося за пределами города на 5000 га. Проложенный здесь 40-километровый маршрут - это прекрасная возможность подышать свежим воздухом, побродить по лесам и каштановым рощам, заняться трекингом или покататься на велосипеде по велосипедным дорожкам. Такая переменка взбодрит вас и подарит возможность лучше узнать эти места.

5. Прекрасная музыка в театре Доницетти

В этом году афиша театра Доницетти будет особенно интересна и насыщенна.

6. Попробуйте типичные блюда бергамской кухни

Купите немного твердого сыра "битто" и мягкого сыра "квартироло", чтобы попробовать их дома, а за изысканным обедом или ужином стоит отправиться в один из расположенных поблизости гостевых домов (агротуризм) или в ресторан в Верхнем городе. Выберите в меню одно из блюд на основе поленты таранья, приготовленной из кукурузной и гречневой муки. С кроликом будет просто супер! И, пожалуйста, не уезжайте, не попробовав вкуснейший торт Доницетти.

www.italia.it/en/lombardy/things-to-do/things-to-do-in-the-italian-capital-of-culture