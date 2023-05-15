https://news.day.az/tourism/1564468.html Самолёт авиакомпании Buta Airways совершил экстренную посадку в Тбилиси - Причина
Самолёт авиакомпании Buta Airways совершил экстренную посадку в Тбилиси - Причина
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе AZAL, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тбилиси в 12:23 по местному времени.
После оказания медицинской помощи пассажиру, самолет вылетит в Анкару.
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