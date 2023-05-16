Мужчина не попал в ресторан из-за неправильной обуви

Туриста не пустили на ужин в ресторане отеля в Великобритании из-за того, что он был в обуви с открытым носком. Персонал сказал, что это не соответствует дресс-коду заведения, чем оскорбил мужчину и привел его в ярость, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Пара туристов - Саманта Хайд и Сэмюэл Беккет - решили провести выходные в отеле Lifehouse Spa and Hotel в Эссексе, а также поужинать там в ресторане. По прибытии мужчина понял, что забыл дома свою выходную обувь, и кроме шлепанцев у него ничего нет. Сэмюэл сообщил об этом персоналу отеля, но его уверили, что проблем не будет. На самом деле после дня в спа, паре сначала сообщили о переносе брони с 18:00 на 19:30, а потом и вовсе не пустили в ресторан.

"Я просто не могу поверить в то, что с нами произошло. Это чудовищно. Нам сказали, что мы не можем ужинать в ресторане из-за открытой обуви. Нам не разрешалось появляться на публике. Это было так неприятно", - рассказала Саманта.

На Сэмюэле были дизайнерские кожаные шлепанцы за 150 фунтов стерлингов. Тем не менее, ресторан счел это нарушением дресс-кода и предложил паре пообедать в одиночестве в своем номере.

Туристов ситуация оскорбила и разозлила, ведь всю поездку они запланировали именно ради посещения ресторана, отдав за ночлег 300 фунтов. Требование о возмещении ущерба отель отклонил, вернув лишь часть средств, потраченную на обед.