Туристы решили поплавать на яхте и чудом выжили в «Бермудском треугольнике»

Несколько туристов из разных стран отправились в отпуск мечты в Египет и чудом выжили, плавая на корабле в районе, который называют местным "Бермудским треугольником". Об этом рассказал один из участников происшествия, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 26 путешественников решили насладиться дайвингом недалеко от берегов Хургады в открытом море на яхте, однако судно резко остановилось и стало переворачиваться. На кадрах с места происшествия видно, как люди цепляются за бортики, пытаясь не соскользнуть с наклонившегося корабля.

В результате яхта потонула, однако никто из пассажиров не пострадал, все находившиеся на борту туристы благополучно выбрались на надувных лодках и ожидали спасателей. Уточняется, что путешественники лишились паспортов и личных вещей, но компания Carlton Fleet, владеющая судном, не стала оказывать им поддержку.

"Вместо того чтобы прислать врачей, они прислали адвокатов, вместо того чтобы оказать помощь, они пытались напугать нас. И вместо того, чтобы взять на себя ответственность за произошедшее, они даже не явились на встречу, на которой изначально обещали предоставить нам компенсацию", - пожаловались путешественники.