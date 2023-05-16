В Дубае построят плавучий остров с подводной транспортной системой

В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой под названием Dubai Healthcare City. Он будет оснащен собственной подводной транспортной системой, передает Day.Az со ссылкой на Designboom.

Проектом занимается архитектурное бюро Kalbod Studio. Здания на острове возведут в стиле футуризм, а он сам будет иметь форму полумесяца. Отмечается, что пространство не предназначено для передвижения на автомобилях.

Согласно плану, остров разделят на три ключевые зоны. В центре расположатся образовательные и исследовательские объекты, а на периферии - медицинские и жилые, в том числе 24 отеля для пациентов. Высотные здания будут соединены подвесными дорожками, которые позволят жителям передвигаться на разных уровнях.