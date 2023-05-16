Узбекский лоукостер станет летать в Азербайджан

Узбекский лоукостер "Centrum Air" планирует запуск рейсов между городами Узбекистана и Азербайджана.

Об этом сообщил Trend представитель отдела внешних связей компании Дилшод Ишанкулов, передает Day.Az.

По словам Ишанкулова, для успешного запуска рейсов Centrum Air занимается изучением потенциального пассажиропотока.

"В настоящее время мы изучаем потенциальный пассажиропоток и планируем запустить авиарейсы между городами Узбекистана и Азербайджана. Сейчас сложно назвать сроки начала осуществления рейсов. Но мы настроены оптимистично", - сказал он.

Ишанкулов подчеркнул, что узбекский лоукостер начал выполнять пассажирские рейсы под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года, и с тех пор компания выполняет пассажирские рейсы не только по местным направлениям, но и по международным.

"Наша авиакомпания начала осуществлять регулярные и чартерные пассажирские рейсы под торговой маркой Centrum Air с февраля 2023 года. По состоянию на 12 мая 2023 г. обслужено более 200 пассажирских рейсов, как по местным, так и международным направлениям. Наша авиакомпания осуществляет международные рейсы в ОАЭ, Египет, Грузию, Саудовскую Аравию и Казахстан", - добавил представитель компании.

Кроме того, Ишанкулов сообщил, что в ближайшее время узбекский лоукостер планирует запустить рейсы в Европу, Юго-Восточную Азию, а также в страны Ближнего Востока.