Авиасообщение между Грузией и Россией возобновляется

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 16 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.

"Согласно заявке на полет, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться с 20 мая с частотой 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении агентства.

Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.

Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская - Georgian Airways.

Ранее, мы писали об обращении российских авиакомпаний к грузинским властям с просьбой выдать разрешение на возобновление авиасообщения.