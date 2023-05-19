Туристы должны знать о необычных законах Италии

Несколько популярных мест отдыха в мире ввели новые строгие правила, чтобы справиться с огромным потоком путешественников после пандемии. Одним из ярких примеров стала Италия. Издание The Sun перечислило туристам ошибки, которые могут грозить штрафами и доставить большие неприятности в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom, в апреле много шума наделала инициатива мэра города Портофино штрафовать людей, задерживающихся в живописных местах, чтобы сделать красивую фотографию. Тогда из-за пасхальных каникул количество туристов увеличилось в регионе на 12%, и 1,7 миллиона человек посетили курорты Италии. В популярных местах Портофино образовывались "пробки из людей", на борьбу с которыми и направлен новый закон.

Туристам, слишком долго стоящим на улице в попытках поймать удачный кадр, в Портофино грозит штраф в 275 евро. Однако это не единственный регион Италии, где действуют странные законы и запреты.

Чинкве-Терре - запрет на шлепанцы и сандалии. Закон появился еще в 2019 году после того, как местным службам пришлось спасать несколько групп туристов, застрявших на сложных пешеходных дорожках национального парка. Теперь за отсутствие должной экипировки взимается штраф до 2'500 евро, в том случае, если путешественнику потребовалась помощь.

Рим - запрет сидеть на ступеньках Испанской лестницы. За это туристам придется заплатить штраф до 250 евро. Местные власти объясняют запрет тем, что сидящие на ступеньках туристы мешают другим ходить по ней. Периодически сотрудники полиции патрулируют Испанскую лестницу и раздают нарушителям штрафы.

Венеция - запрет строить замки из песка. Закон распространяется на пляжи Эраклеи около Венеции и любые конструкции из песка, которые местные власти считают ненужными препятствиями. За нарушение правила туристу грозит штраф в 250 евро.

Сорренто - запрет появляться в купальнике на публике. Закон введен прошлым летом по инициативе мэра, назвавшего ношение купальников, а также пребывание топлес в общественных местах "неприличным поведением". Нарушителям выписывают штрафы в 500 евро.