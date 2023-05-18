Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом

Самым дешевым европейским городом для отдыха летом 2023 года названа столица Португалии Лиссабон. Об этом пишет британский таблоид Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По просьбе издания специалисты проанализировали расходы путешественников в городах Европы и определили самый недорогой вариант для летнего отпуска. Эксперты учитывали стоимость проживания на две ночи, ужина на двоих с вином, а также траты на общественный транспорт и посещение достопримечательностей.

В Лиссабоне сумма расходов составила 225 фунтов. Почти столько же туристы тратят в Вильнюсе. Далее в рейтинге расположились Афины, Краков, Рига, Загреб, Будапешт.