UTair допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы делаем прогноз по своему парку, если ситуация не изменится, то будет остановка 30%.. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше", - сказал он.