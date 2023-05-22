Disney закроет отель «Звездные войны»

Компания Walt Disney Co закроет отель на тему "Звездных войн" в Орландо в сентябре этого года, менее чем через два года после его открытия. Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

Отель "Звездные войны: Галактический звездный крейсер" открылся в Walt Disney World в марте 2022 года. Стоимость номера в отеле начиналась от $4,8 тыс. для двух гостей. Некоторые поклонники "Звездных войн" жаловались, что стоимость пребывания на "Звездном крейсере" слишком высока.

В стоимость входили два дня и две ночи в одной из 100 "кают", еда и напитки в галактическом стиле, а также посещение Батуу, планеты "Звездных войн" в тематическом парке Disney World.

В феврале генеральный директор Disney Боб Игер объявил, что компания сократит расходы на $5,5 млрд в рамках усилий по обеспечению прибыльности бизнеса. Конкретная причина закрытия отеля названа не была.