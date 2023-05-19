https://news.day.az/tourism/1565813.html Georgian Airways получила "зеленый свет" на полеты в Россию
Georgian Airways получила "зеленый свет" на полеты в Россию
Росавиация выдала авиакомпании Georgian Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.
"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", - сообщила Росавиация.
Отмечается, что авиакомпания сможет выполнять рейсы семь раз в неделю.
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