Singapore Air выплатит сотрудникам восемь месячных зарплат

Авиакомпания Singapore Air выплатит персоналу бонус, эквивалентный восьмимесячной зарплате, вследствие получения высокой годовой прибыли, которая установила абсолютный рекорд за всю 76-летнюю историю работы авиаперевозчика. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно уточняет со ссылкой на представителей компании, что поощрение сотрудников будет состоять из двух частей - "бонуса, средства на покрытие которого выделяются из прибыли компании" (он составит 6,65 месячной зарплаты), и "добровольной премии" (1,5 зарплаты). В компании пояснили, что поощрение персонала рассчитывается в соответствии с формулой, "на долгосрочной основе согласованной между менеджментом и профсоюзами". Дополнительная же премия выплачивается в этот раз в связи с тем, что руководство Singapore Air решило отблагодарить сотрудников "за тяжелый труд и жертвы, на которые они пошли во время пандемии". Представители топ-менеджмента компании данную премию не получат.

Агентство уточняет, что чистая прибыль Singapore Air за финансовый год, закончившийся 31 марта, составила $1,62 млрд. Пассажиропоток находился на отметке в 26,5 млн человек, что в шесть раз превысило аналогичный показатель годичной давности. В истекшем финансовом году перевозки восстановились до уровня 78% от показателей 2019 года (последнего года перед началом пандемии коронавируса).