Власти популярной туристической страны предупредили путешественников об адской жаре

Сразу два туриста - американец и россиянин умерли от теплового удара в городе Лапу-Лапу на острове Себу на Филиппинах. Власти страны предупреждают туристов, особенно прибывших из северных стран, что на островах с жарой стоит быть крайне осторожным, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявил для издания Сebu Daily News Нагиэль Баньясиа, глава Управления по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий в городе Лапу-Лапу (LDRRMO), россиянина обнаружили мёртвым в квартире, которую он снимал. При этом как уверяют полицейские, смерть могла наступить сутки назад. Но предположительная причина - тепловой удар. Американца же обнаружили на улице - у него остановилось сердце и прибывшая скорая помощь не смогла вернуть его к жизни.

Как заявляет представитель властей, на Филиппинах на данный момент очень жаркая погода - и им приходится принимать меры, вплоть до установка холодильника в машине скорой помощи, чтобы ослабить воздействие палящего солнца.

"Мы стараемся отслеживать иностранных туристов, посещающих страну, особенно тех, кто приехал из холодных стран. Но они должны и сами позаботиться о своей безопасности", - заявил он и порекомендовал всем быть внимательными к своему здоровью в жаркую погоду. В частности - всегда пить много воды, а также избегать прямого воздействия солнца.