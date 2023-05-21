Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе

Аэропорт Стамбула признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, откуда в период с 9 по 15 мая 2023 года осуществлялось в среднем 1419 авиарейсов в сутки. Об этом, как передает Day.Az говорится в последнем отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol.

Далее следуют аэропорт Схипхол в Амстердаме (1325 рейсов), парижский аэропорт Шарль-де-Голль (1310 рейсов), Хитроу в Лондоне (1287) и Рейн-Майнский аэропорт во Фракфурте-на-Майне (1252).

Среди 10 лучших аэропортов Европы только аэропорт Стамбула и аэропорт Пальма-де-Майорка в Испании в 2023 году совершили свыше 2019 рейсов.

Аэропорт Стамбула вновь вошел в число ведущих аэропортов Европы, увеличив объем ежедневных рейсов на 24 процента по сравнению с 2019 годом и на 20 процентов по сравнению с 2022 годом.