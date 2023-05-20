Georgian Airways закидали яйцами

Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways с сегодняшнего дня начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, самолет уже сел во Внуково. На первый рейс было продано 80% билетов.

В отличие от вчерашнего дня, когда в Тбилиси из Москвы прилетел "Азимут", ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на шесть часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией.

Ранее мы писали о "теплой" встрече, которую организовали грузины первым прилетевшим из Москвы.