https://news.day.az/tourism/1566121.html Georgian Airways закидали яйцами
Georgian Airways закидали яйцами
Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways с сегодняшнего дня начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, самолет уже сел во Внуково. На первый рейс было продано 80% билетов.
В отличие от вчерашнего дня, когда в Тбилиси из Москвы прилетел "Азимут", ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на шесть часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией.
Ранее мы писали о "теплой" встрече, которую организовали грузины первым прилетевшим из Москвы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре