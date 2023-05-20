Десятки рейсов отменили в Газиантепе

В аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта отменили десятки рейсов, пассажиры несколько часов ожидали свои вылеты. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Haberler.

По данным портала, в ночь на субботу, 20 мая, неопознанный объект заметили экипажи двух пассажирских самолетов на высоте около 2 743 метров. Пилоты сообщили о ситуации в центр управления воздушным движением Газиантепа, авиадиспетчеры также заметили объект.

Полеты в аэропорту Газиантепа были приостановлены.

Ряд бортов были перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. Отмечается, что официальные объяснения ситуации будут даны позднее.