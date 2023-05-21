В Италии аэропорт приостановил работу

Аэропорт итальянского города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По их данным, это произошло в воскресенье, 21 мая. В результате извержения вулканический пепел осел на взлетно-посадочных полосах. В таких условиях взлет и посадка небезопасны, объяснили в аэропорту.

В настоящий момент на вершине вулкана сохраняется облачность, поэтому наблюдения трудны, уточняет ТАСС. Однако эксперты считают, что извержение произошло из юго-восточного кратера.