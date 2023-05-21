https://news.day.az/tourism/1566338.html В Италии аэропорт приостановил работу - причина
В Италии аэропорт приостановил работу - причина
Аэропорт итальянского города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По их данным, это произошло в воскресенье, 21 мая. В результате извержения вулканический пепел осел на взлетно-посадочных полосах. В таких условиях взлет и посадка небезопасны, объяснили в аэропорту.
В настоящий момент на вершине вулкана сохраняется облачность, поэтому наблюдения трудны, уточняет ТАСС. Однако эксперты считают, что извержение произошло из юго-восточного кратера.
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