Пассажир разочаровался «отвратительным» бизнес-классом и решил засудить Emirates

Пассажир разочаровался "отвратительным" бизнес-классом в самолете и решил засудить авиакомпанию Emirates за ложную рекламу. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 20-летний Броди Чепмен (Brodie Chapman) купил билет на рейс из Осло в Дубай за три тысяч австралийских долларов. Мужчина хотел провести полет в комфорте и со всеми удобствами, однако обнаружил, что его кресло в грязных пятнах, а спинка не откидывается назад. Общее состояние салона самолета также отличалось от того, что авиакомпания показывала в рекламе, заметил он.

Члены экипажа предложили Чемпмену компенсацию в размере 20 тысяч миль, но путешественник отказался, посчитав это недостаточным. Пассажир подал в суд на перевозчика и намерен получить пять тысяч австралийских долларов за некомфортный перелет.

"Я плачу больше денег, чтобы летать с Emirates, а не с другими перевозчиками, поэтому они должны предлагать больше роскоши и комфорта", - заметил турист.