Азербайджан привлекает новых туристов на выставке в Саудовской Аравии

Азербайджанское бюро по туризму участвует в международной выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве туризма, на национальном стенде представлены 13 представителей местной туриндустрии.

На выставке Riyadh Travel Exhibition представлены более 300 представителей туристической отрасли из 55 стран мира.

Выставка продлится до 24 мая. Ожидается, что выставку посетят до 30 000 посетителей.

По сравнению с апрелем 2022 года, в апреле этого года количество посетивших Азербайджан из Саудовской Аравии увеличилось в 3 раза.

При этом в апреле 2023 года Саудовская Аравия входит в топ-5 по статистике авиарейсов в Азербайджан.

В 2022 году Азербайджан посетили 185 288 иностранных граждан из стран Персидского залива, из них 52% - это граждане Саудовской Аравии.

Авиакомпания "Flynas" выполняет прямые рейсы между Баку и Эр-Риядом.