Каждый человек подходит к планированию путешествий по-своему, но есть и общие для всех пункты в списке дел. Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, туристам 10 вещей, которые они всегда должны делать дома перед поездкой за границу, чтобы избежать проблем после возвращения.

Разные люди готовятся к отпуску по-разному. Некоторым нравится убирать весь дом перед отъездом, а другим достаточно лишь знать, что окна закрыты. Исследование 2000 взрослых выявило самые важные вещи, которые туристы делают, чтобы подготовиться к поездке, включая мытье посуды и опустошение мусорных ведер.

Согласно отчету, 67% путешественников перед отъездом проходят по дому с условным списком, проверяя, все ли сделано. Обычно туда входят выключение света и отопления, проверка электроприборов, очистка холодильника и полив растений.

Тем не менее, вернувшись домой, каждый пятый британец обнаруживает, что что-то пошло не так. В 54% случаев это прорвавшаяся труба, в 41% - размороженный холодильник, а еще в 27% - заплесневевшая еда. Это значит, что про некоторые дела из списка многие все-таки забывают. Шесть из десяти человек отмечают, что наверняка воспользовались бы технологией, помогающей с подготовкой дома к отпуску, если бы таковая существовала.

Итак, топ-10 вещей, которые нужно сделать перед отъездом на отдых:

Убедиться, что все окна закрыты

Вынести мусор

Помыть посуду

Убедиться, что везде погашен свет

Отключить отопление и перекрыть воду

Собрать паспорта и другие важные документы в одном месте

Выключить электроприборы

Полить растения

Опустошить холодильник

Постирать белье

Ранее мы писали о пользе старых телефонов во время отдыха.