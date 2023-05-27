Таиландский владелец ресторана вернул туристу забытую сумку

На острове Пхукет в Таиланде владелец ресторана вернул туристу забытую им сумку, в которой находились деньги и ценные вещи на сумму 200 тысяч бат (5800 долларов), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Турист из Европы вернулся за забытой вещью на следующий день. Владелец ресторана все это время хранил сумку в безопасном месте и сразу вернул ее клиенту. "Клиент уже проверил содержимое сумки. Все осталось на месте", - рассказал владелец ресторана в сети. Он добавил, что в заведении находится множество забытых вещей, и заявил, что готов отправить их владельцам, если те с ним свяжутся.

Пользователи интернета поблагодарили мужчину за честность и внимательность. Также они призвали местных жителей и туристов поддержать его, пообедав в его ресторане.