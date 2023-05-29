Самолет British Airways своершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании British Airways, выполняющего рейс по маршруту Лондон-Гонконг, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 05:09 по местному времени.

Пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник. Вместе с ним в Баку остался еще один пассажир рейса, являющийся членом семьи.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Гонконг самолет авиакомпании British Airways вылетел в 07:37 по бакинскому времени.