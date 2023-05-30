Полиция Пхукета начала искать "незаконных" иностранцев

Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу объявил о запуске усиленной инспекционной кампании по выявлению иностранцев, незаконно пребывающих на острове, с целью слежки за их поведением и предотвращения преступлений. По легальным апартаментам, где могут проживать туристы, уже пошли рейды, сообщило издание Phuketnews.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, кампанию возглавил полковник Танет Сукчай, суперинтендант иммиграционной службы Пхукета. Он планирует заручиться поддержкой арендодателей, в собственности которых проживают иностранцы, в том числе в домах, апартаментах, квартирах и отелях. Инспекторы будут проверять, соблюдают ли такие арендодатели надлежащие процедуры представления иммиграционной отчетности в соответствии со статьей 38 Закона об иммиграции и не укрывают ли они иностранцев незаконно.

Арендодателям также будет предложено следить за поведением иностранцев, проживающих в их собственности, чтобы выяснить, не совершается ли ими что-то неуместное. Особенное внимание службы будут проявлять к международным преступным синдикатам, которые могут использовать Пхукет в качестве базы для своих незаконных предприятий.

В рамках кампании команда из 65 сотрудников полиции и иммиграционной службы Пхукета проведет серию рейдов и проверок арендодателей и владельцев недвижимости по всему острову. Движение также будет направлено на выявление любых иностранцев, причастных к любой форме незаконной деятельности, выходящей за рамки иммиграционных правил, такой как хранение или торговля наркотиками. На данный момент в проекте участвуют более 2'000 поставщиков жилья и арендодателей, подтвердили официальные лица.

Двухуровневая система предупреждений и дисциплинарных взысканий для иностранцев, совершивших преступления на Пхукете, была запущена 1 марта. Иностранцам, уличенным в совершении преступлений, не влекущих за собой тюремного заключения, власти, их арендодатель и консульство соответствующей страны выдают предупреждение в виде желтой карточки за их проступок. За повторное преступление или деяние, которое считается опасным для общества, выдается красная карточка, которая лишает иностранца права оставаться в стране.