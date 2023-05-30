Отели назвали предметы в номере, которые туристы могут "честно" украсть

Очередной список предметов, которые туристы могут сравнительно честно украсть - то есть забрать с собой из гостиничного номера - а также те, которые забирать не следует, перечислил на страницах издания The Sun Мехмет Эрдем, адъюнкт-профессор гостиничного бизнеса и технологий Университета Невады в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В целом, перечень очевиден - туристы могут забрать с собой туалетные принадлежности, такие как кусковое мыло, шампунь и другие средства в индивидуальной упаковке, и даже одноразовые тапочки. Не против отели расстаться и с канцелярскими принадлежностями - ручки и блокноты можно позаимствовать, если есть необходимость. А вот журналы и книги эксперт советует оставить на месте - для следующих постояльцев.

Однако все, что выходит за эти пределы, похоже, является собственностью отеля. Среди предметов, которые категорически запрещено увозить, эксперт назвал полотенца, простыни и наволочки. Впрочем, по его словам, некоторые особо ушлые туристы умудряются "случайно уложить в чемодан" даже фены и утюги - что, разумеется, запрещено.