Турист отомстил резервирующим шезлонги отдыхающим и получил поддержку в сети

Турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. О случившемся он рассказал на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора публикации, он отдыхал в отеле на популярном курорте, работающем по системе "все включено", и столкнулся с проблемой отсутствия свободных лежаков у бассейна и на пляже. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.

"Меня это взбесило! Поэтому каждый следующий день я после завтрака снимал все полотенца с лежаков, а затем наблюдал со своего балкона за хаосом. Многие из туристов жаловались, а вскоре у бассейна появился знак, предупреждающий о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать", - похвастался пользователь сети.

В комментариях юзеры поддержали автора публикации и назвали привычку хранить вещи на шезлонгах нелепой. "Если вам нужно место на весь день, арендуйте частный домик", "Это действительно раздражает", "К счастью, на многих курортах эта практика забывается", - поделились они мнением.