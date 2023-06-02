Азербайджанский туризм на волне успеха

31 мая 2023 года в Софии, Болгария, начало свою работу 68-е заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ВТО). В рамках данного заседания, которое продлится до 2 июня текущего года, 1 июня 2023 года состоялись выборы в Исполнительный совет ВТО.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, Азербайджан был избран членом Исполнительного совета ВТО на 2023-2025 годы, набрав наибольшее количество голосов, вместе с Италией, Чехией, Литвой и Болгарией в результате выборов, проведенных в конкурентных условиях, в которых за 5 вакантных мест боролись 11 стран.

"Благодарим все государства, которые поддержали избрание Азербайджана членом Исполнительного совета ВТО", - говорится в сообщении.