Турист из США посетил все страны мира

Мужчина из США посетил все страны мира, пишет UPI. Последней точкой в его путешествиях стал Туркменистан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рэнди Уильямс из Сан-Диего посетил Туркменистан после того, как страна была закрыта для туристов в течение четырех лет.

"Туркменистан - одна из самых загадочных стран на планете и одна из самых закрытых стран для посетителей", - прокомментировал американец.

В настоящее время Уильямс побывал во всех 193 странах, которые входят в Организацию Объединенных Наций, а также в Ватикане и Палестине. Он также делал остановки на спорных территориях, включая Косово, Западную Сахару и Тайвань.

Теперь Рэнди думает над своим следующим рекордом. Мужчина шутит, что раз уж он посетил все страны в мире, то теперь пора основать собственное государство.