Влюбленная пара медиков спасла пассажира в самолете

По информации издания, инцидент произошел в самолете, следовавшем из Флориды в Мэриленд. Спустя полтора часа после начала полета стюардесса объявила, что одному из пассажиров нужна срочная медицинская помощь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

На рейсе оказались Эмили Рейнс и ее парень Дэниел Шиффлетт, работавшие раньше медсестрой и медбратом. Пара медиков бросилась на помощь и обнаружила на переднем ряду мужчину без признаков жизни.

После осмотра выяснилось, что дыхательные пути пациента заблокированы. Ему помогла сердечно-легочная реанимация и медицинское оборудование, имевшееся на борту. Остальные пассажиры рейса также оказывали содействие медикам.

Пилоты лайнера приняли решение об экстренной посадке в городе Роли, Северная Каролина. К моменту приземления пострадавший мужчина уже был в сознании и спокойно дышал. Позже его жена отправила сообщение с благодарностью паре медиков, которые его спасли.