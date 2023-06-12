Пассажиры самолетов стали чаще курить и пить в воздухе

Самыми частыми нарушениями пассажиров на борту самолетов стали курение, игнорирование ремней безопасности, превышение норм ручной клади и употребление принесенного с собой алкоголя. Такой статистикой поделились в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), специалисты которой назвали подобное поведение недопустимым, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным организации, количество инцидентов с непослушными авиапассажирами в воздухе в 2022 году увеличилось на 37 процентов по сравнению с 2021 годом. Чаще всего в прошлом году нарушители пренебрегали правилами безопасности, оскорбляли других пассажиров или членов экипажа и выпивали на борту. Случаи физического насилия остаются очень редкими, но и их количество увеличилось на 61 процент по сравнению с 2021 годом.

"Ситуация, когда правила, действующие для всеобщей безопасности, не соблюдаются частью пассажиров, недопустима. Нет оправдания игнорированию инструкций экипажа", - предупредил заместитель генерального директора IATA Конрад Клиффорд.