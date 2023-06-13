Объем турпотока в Турции превысил прогнозы

Уровень турпотока в Турцию превышает прогнозируемые показатели, что не может не радовать представителей туриндустрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на на Анадолу, об этом сообщил председатель совета директоров Şahinler Holding Кемаль Шахин.

"В январе-марте 2023 года турпоток вырос на 27,51 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам, в 2023 году число туристов вырастет не менее чем на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. В то же время доходы от туризма вырастут на 30 процентов. Непосредственно в Анталье число туристов за первые пять месяцев уже превысило показатели 2019 года", - сказал он.

Шахин напомнил, что в 2022 году доходы Турции от туризма составили 46,4 млрд долларов, что на 53,4 процента больше показателя 2021 года. "В 2022 году число туристов выросло на 75 процентов, до 51,4 млн человек. Рост продолжается и в этом году. Министерство туризма поставило цель достичь уровня в 60 млн туристов и 56 млн долларов прибыли в 2023 году. К 2028 году Турция может принять 90 млн туристов и добиться 100 млрд доходов от туризма", - сказал он.

Глава компании также отметил, что в первые пять месяцев с начала года туристическая столица Турции Анталья приняла больше туристов, чем в 2019 году, который был для Турции рекордным по числу туристов.

"В первые 5 месяцев Анталью посетили 3 млн 405 тыс. 458 туристов, что на 40 процентов больше прошлогоднего показателя. Таким образом, число туристов в Анталье на 12 процентов больше, чем ожидалось принять. В 2019 году Анталья в январе-мае приняла 3 млн 309 тыс. 285 туристов, в 2022 году - 2 млн 422 тыс. 349 туристов. Наибольшее число туристов прибыли из Германии - 827 тыс. 618 или 26,32 процента. Следом идут Россия - 783 тыс. 737 или 24,92 процента, Великобритания - 352 тыс. 184 или 11,2 процента", - сказал Шахин.

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