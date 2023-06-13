Туристам объяснили, почему не рекомендуется носить шлепанцы на борту самолета

Как бы ни был велик соблазн надеть в долгое путешествие удобные шлепанцы, делать этого не стоит из соображений безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, бывший бортпроводник сообщил на Quora, почему именно туристам нельзя носить вьетнамки во время полета в самолете.

Тони Куна, который раньше работал бортпроводником, объяснил, что в случае чрезвычайной ситуации ношение шлепанцев может стать проблемой, угрожающей безопасности пассажира. "Во время чрезвычайной ситуации разного рода обломки и неприятные наземные поверхности будут преграждать вам путь к выходу внутри, а также снаружи самолета. Если ваши ноги не прикрыты должным образом, вам будет трудно добраться до безопасного места", - объяснил он.

По той же причине не рекомендуется ходить по салону самолета босиком. "Представьте, как вы пораните свои босые ноги, если побежите по проходу, покрытому битым стеклом, огнем и металлическими осколками. Что-то вроде Джона Макклейна в "Крепком орешке", только хуже", - сказал Тони.

Эту точку зрения поддержала и стюардесса American Airlines Андреа Фишбах, отметив, что вьетнамки могут порваться при эвакуации. "Я бы очень посоветовала не носить высокие каблуки, вьетнамки или любые шлепанцы, в основном из соображений безопасности", - прокомментировала она.

Основная рекомендация авиационного аналитика CNN Мэри Скьяво во время путешествий также состоит в том, чтобы всегда избегать ношения шлепанцев. "Пожалуйста, наденьте удобную обувь и оставьте ее надетой до взлета. Я вижу, как люди садятся на борт в шлепанцах, и думаю: если вам нужно будет встать и бежать, и вы упадете или не сможете бежать, вы навредите не только себе, но и десяткам других людей на этом самолете. Так что берите туфли", - посоветовала она.