Российская авиакомпания увеличила количество рейсов в Баку

Российская авиакомпания Utair увеличила частоту полетов в Баку из городов Сургут и Тюмень, сообщает во вторник Day.Az.

С июня авиакомпания запустила дополнительные рейсы из Сургута и Тюмени в Баку. Теперь полеты из Сургута выполняются по средам в 07:10, пятницам - в 21:00 и воскресеньям - в 07:30, из Тюмени - по средам в 18:00 и пятницам - в 19:10, говорится в сообщении компании.

Отметим, что рейсы из Баку в Сургут будут выполняться по средам в 21:40, субботам - в 01:55 и воскресеньям - в 21:45, из Баку в Тюмень - в среду в 11:35 и пятницу - в 22:45.

"Баку - популярное туристическое направление у жителей нашей страны, поэтому наши самолеты связывают с ним семь российских городов. В этом сезоне мы начали выполнять больше полетов из Сибири в столицу Азербайджана и, при необходимости, рассмотрим расширение программы полетов в Баку из других регионов", - сказал президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в информации.