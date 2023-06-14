Популярность курорта во Въетнаме привела к новой проблеме для населения и туристов

Популярность сыграла с востребованными туристическими местами Вьетнама злую шутку. Туристы начали бегство из целого региона Вьетнама - популярного Халонга с одноименной бухтой - и всё из-за новой проблемы, возникновению которой способствовали сами же туристы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, речь идёт о внезапных веерных отключениях электроэнергии по всему этому региону, которые в свою очередь происходят из-за перегрузки сетей, нагрузку на которые массово увеличивает турпоток.

"Мы не могли находиться во отеле, потому что было слишком жарко", - пожаловался один из гостей, 32-летний сингапурец Вейчао, который посетил Халонг со своими друзьями в начале июня, и это был неудачный момент. Во многих частях Халонга, где находится бухта и прекрасные пляжи, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в последние несколько дней произошли внезапные отключения электроэнергии, что сказалось на туристической индустрии в разгар летнего туристического сезона. В том числе досталось и сингапурской группе туристов. "На вторую ночь нам пришлось сидеть в вестибюле и обмахиваться, жара была невыносимой", - заявил турист из Сингапура. В итоге узнав, что отключения света могут продолжится, они прервали поездку и вернулись домой.

К жаре добавляется темнота на улицах. "Моя жена была напугана. Она позвонила мне, и я поспешил обратно, но уличные фонари были выключены. Весь район был окутан тьмой.

Мне пришлось подняться по лестнице, чтобы попасть на 8-й этаж, и это был ужасный опыт", - пожаловался индиец Ганеш Кришнан, которые также сняли квартиру в Халонге через Airbnb, чтобы отдохнуть и спешно прервали свой отдых - буквально сразу после этого приключения.

Почему же вырубают свет? Косвенно причиной тому становятся сами туристов - сейчас во Вьетнаме пик летнего туристического сезона для индустрии туризма, так как многие семьи стекаются в пляжные туристические центры, чтобы сбежать в отпуск. В итоге, как пояснил Тран Вьет Хоа, директор Управления по регулированию электроэнергетики, сказал, что предложение на севере (включая импортируемую электроэнергию) эквивалентно 17 500-17 900 МВт, а спрос составляет около 20 000 МВт и может достигать 23 500-24 000 МВт в жаркие периоды. Таким образом, регион сталкивается с ежедневным дефицитом в среднем 30,9 млн кВтч, увеличиваясь до 50,8 млн кВтч в пиковые дни, поэтому энергетики отключают электроэнергию на севере без предупреждения.