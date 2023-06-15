Ещё одна страна запрещает определённый тип авиасообщения

На путь "обезуглероживания" и создания проблем для туристов встала ещё одна страна: Испания планирует запретить определённый тип авиасообщения. Речь, как и во Франции идёт о запрете внутренних рейсов по коротким маршрутам - тем, которым есть альтернатива в виде ж/д сообщения, продолжительностью не более двух часов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Рейсы пытаются закрыть "в рамках усилий по борьбе с изменением климата". Как сообщает испанская пресса, заявлено, что авиаперевозки в Испании производят в два раза больше углекислого газа, чем высокоскоростные поезда. При этом только между Барселоной и Мадридом было совершено 5.7 тыс. рейсов за год. Между этими городами 650 км., то есть как раз 2.5 часа движения на поезде.

Во Франции, отметим, запрет на внутренние рейсы по коротким маршрутам, вступил в силу в прошлом месяце. Именно её министр транспорта Франции Клеман Бон, заявил, что в стране запрещены внутренние рейсы по коротким маршрутам и заявил, что в Европе "неустанно борются" за "обезуглероживание нашего образа жизни", а также отметил, что перевозки между большими городами только выигрывают от регулярных, быстрых и эффективных железнодорожных сообщений.

Впрочем, раздаются и голоса против. Решение о запрете ближнемагистральных рейсов не было поддержано единогласно. А генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш посчитал такое решение совершенно абсурдным.