Российская авиакомпания запускает полеты из Саратова в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 4 июля открывает новое направление полетов по маршруту Саратов-Баку, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю (по вторникам).

Самолет будет вылетать из Баку в 16:55 по местному времени и прибывать в Саратов в 19:05. Обратный рейс в 20:20, посадка - в 22:55.