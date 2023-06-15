https://news.day.az/tourism/1573536.html Российская авиакомпания запускает полеты из Саратова в Баку
Российская авиакомпания запускает полеты из Саратова в Баку
Российская авиакомпания "ИрАэро" с 4 июля открывает новое направление полетов по маршруту Саратов-Баку, сообщает в четверг Day.Az.
Согласно данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю (по вторникам).
Самолет будет вылетать из Баку в 16:55 по местному времени и прибывать в Саратов в 19:05. Обратный рейс в 20:20, посадка - в 22:55.
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