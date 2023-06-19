Сильная турбулентность покалечила стюардессу

Самолет British Airways оказался в зоне сильной турбулентности, из-за чего члены экипажа получили тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, информацию распространило издание South China Morning Post.

По данным издания, рейс следовал из Сингапура в Великобританию, когда столкнулся с волной турбулентности над Бенгальским заливом. Лайнер пришлось развернуть и посадить в аэропорту вылета. Пять членов экипажа получили травмы, покалеченную сильнее всех стюардессу отправили в больницу. Она пережила две операции - на лодыжке и бедре.

"Мы принесли извинения клиентам за задержку их рейса и предоставили им проживание в отеле и информацию об их правах потребителей. Мы перебронируем клиентов на следующие доступные рейсы нашей и других авиакомпаний", - прокомментировали инцидент в British Airways.