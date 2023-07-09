В колумбийском городе Медельин три женщины избили британского туриста и украли его дорогостоящий телефон. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как колумбийки подходят к мужчине, гуляющему по улице города поздней ночью. Две преступницы стали преследовать его и хватать за рюкзак, а еще одна подошла сзади и ударила. Девушки повалили путешественника на землю и стали избивать руками. Несмотря на то, что улица была оживленной, никто не попытался помочь пострадавшему.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и схватила нарушительниц. Британцу вернули украденный телефон.