В Испании туристы устроили утренний забег до шезлонгов

В испанском отеле Paradise Park туристы устроили утренний забег, чтобы успеть занять свободные шезлонги, и попали на видео. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что автор ролика запечатлела происходящее из окна своего номера. На кадрах видно, как отдыхающие поспешили к лежакам, как только сотрудники отеля открыли бассейн. Один из мужчин оказался быстрее всех и разбросал полотенца по шезлонгам, бегая между ними.

Пользователей сети рассмешило видео. В комментариях юзеры прозвали героя ролика "королем шезлонгов". "Что здесь происходит", "Этим людям нужна профессиональная помощь", "Вечная война за шезлонги", - писали они.