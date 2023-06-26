В Испании туристы устроили утренний забег до шезлонгов - ВИДЕО
В испанском отеле Paradise Park туристы устроили утренний забег, чтобы успеть занять свободные шезлонги, и попали на видео. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что автор ролика запечатлела происходящее из окна своего номера. На кадрах видно, как отдыхающие поспешили к лежакам, как только сотрудники отеля открыли бассейн. Один из мужчин оказался быстрее всех и разбросал полотенца по шезлонгам, бегая между ними.
Пользователей сети рассмешило видео. В комментариях юзеры прозвали героя ролика "королем шезлонгов". "Что здесь происходит", "Этим людям нужна профессиональная помощь", "Вечная война за шезлонги", - писали они.
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