Пассажир угрожал взорвать аэропорт Пулково

Мужчина угрожал взорвать аэропорт Пулково, потому что не хотел стоять в очереди на регистрацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, 28-летний пассажир должен был улететь из Пулково в Казань рейсом компании Smartavia. Чтобы обойти очередь в аэропорту, он подошел к сотрудникам службы безопасности и потребовал провести его к самолету как VIP-персону, а иначе он достанет из сумки бомбу и много оружия.

Как передает Shot, мужчину схватили и осмотрели его ручную кладь, в которой не было обнаружено ничего подозрительного. По словам задержанного, он лишь хотел побыстрее улететь в Казань и не планировал совершать ничего плохого.