Китайские туристы под арестом в Таиланде по удивительной причине

Китайские туристы на популярном пляжном курорте Таиланда Пхукет прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, подробности истории сообщает The Phuket News.

По данным издания, трех из 30 туристов, которые участвовали в дайв-туре на острове Рача-Яй, организованном компанией Jinyang Holiday Group Co Ltd, вызвали в полицейский участок. Уточняется, что к стражам порядка явились только двое - Цинь Саньян (Qin Sanyang) и Чжан Вэнь (Zhang Wen). Им предъявили обвинения в причинении вреда окружающей среде.

Согласно закону "О содействии управлению морскими и прибрежными ресурсами", за прикосновение к морскому существу туристам грозит тюремное заключение на срок от двух лет или штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей).

Менеджер Jinyang Holiday Group Co Ltd Сирикван Саэнграви (Sirikwan Saengravee) провела пресс-конференцию, на которой извинилась за инцидент. По ее словам, этот дайв-тур был первым опытом их туристической компании. "Мы очень сожалеем, что так произошло. В следующий раз мы будем уделять больше внимания нашим клиентам", - пообещала Саэнграви. Она добавила, что впредь инструкторов по дайвингу будут просить рассказывать туристам о запрете прикасаться с морским обитателям и кораллам.