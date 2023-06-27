Турист раскрыл лайфхак, как получить бесплатный обед в отеле

В последнее время всё больше туристов пытаются сэкономить и поэтому придумывают оригинальные способы получить максимальную выгоду от завтрака в отеле, используя так называемый "шведский стол". Один из них - известный в TikTok путешественник, который использует простой трюк для получения бесплатного обеда из разнообразных продуктов с завтрака в гостинице, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В своём недавнем видео он рассказал о том, что берёт с собой в отпуск лепешки-тортильи и наполняет их продуктами из отельного ресторана во время утреннего "шведского стола": "Мне не хотелось платить за обед в ресторане, тем более я могу самостоятельно приготовить себе его. Я беру одну тортилью и добавляю в неё немного салями и ветчины с завтрака "шведский стол". Затем я с удовольствием насыщаю её различными видами сыра, которые представлены на сырных досках. Кладу кусок бекона и яичницу-болтунью, чтобы придать ей особый вкус. Затем аккуратно заворачиваю тортилью в салфетку и кладу в рюкзак. Когда наступает время обеда, я достаю свой вкусный буррито из рюкзака и радуюсь приятному блюду, наслаждаясь прекрасным видом".

Видео с лайфхаком набрало более 1.4 миллиона просмотров, и многие пользователи в комментариях выразили своё восхищение. "Очень вкусно, мне это нравится", "Вы, сэр, просто гений", "Вы смогли выйти из ресторана, словно профессионал", - отметили они.

Ранее одна из бывших сотрудниц отеля и любительница путешествий рассказала, что в большинстве гостиниц можно без проблем брать еду со шведского стола, чтобы перекусить ею позже. Согласно заверениям эксперта, гости могут не беспокоиться и свободно выносить продукты из гостиничного ресторана. "На самом деле я удивлена, что всё больше людей просто не признаются в том, что берут выпечку или фрукты с собой. Я уверена, что мы все это делаем, - заметила сотрудница и добавила, что большинство гостиниц не имеют ничего против такой практики, особенно учитывая неприемлемое поведение некоторых отдыхающих. - Съесть булочку на поздний завтрак - это вряд ли то же самое, что разгромить свой номер или прыгнуть с балкона в бассейн"