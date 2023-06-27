https://news.day.az/tourism/1576741.html Сколько денег потратили иностранцы на азербайджанские отели в прошлом году?
Сколько денег потратили иностранцы на азербайджанские отели в прошлом году?
Обнародована стоимость услуг, оказанных в прошлом году гостиницами и предприятиями гостиничного типа иностранцам и лицам без гражданства.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Отмечается, что в течение 2022 года сумма, выплаченная за услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства, составила 138 миллионов 766,6 тысяч манатов.
Отметим, что в 2021 году эта цифра составила 47 миллионов 373,1 тысячи манатов.
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