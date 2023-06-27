Аэропорт Чечни принял первый борт регулярного рейса из Узбекистана
Аэропорт Грозного принял первый регулярный рейс авиакомпании "Uzbekistan airways" из Ташкента, передает Day.Az.
Международный аэропорт Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова продолжает работу над расширением маршрутной сети и в понедельник авиакомпания "Uzbekistan airways" выполнила прямой регулярный рейс на маршруте Ташкент - Грозный. Этот рейс стал первым прямым рейсом между двумя городами в новейшей истории региона.
Пресс-служба аэропорта отметила, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на комфортабельных самолетах Airbus 320.
Аэропорт Грозного уже обслуживает рейсы в Стамбул, Москву, Уфу, Саратов, Казань и Новосибирск. В 2022 году пассажиропоток составил более 777 тысяч человек. Планируется, что реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 миллиона человек ежегодно.
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